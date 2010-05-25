Kendi protezini kendi yaptı!

T24- Gaziantep’te, 5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrasında sol bacağının diz kapağından aşağısını kaybeden 7. sınıf öğrencisi Deniz Kazak, 10 liraya mal ettiği protezle TÜBİTAK’ın "Bu Benim Eserim" yarışmasında 70 bin proje arasında ilk 100’e girmeyi başardı.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Yavuzeli İlköğretim Okulu 7. sınıfta okuyan 14 yaşındaki Deniz Kazak, 5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrasında sol bacağının diz kapağından aşağısını kaybettiğini, sağ ayağında da çeşitli sorunlar oluştuğunu ve sağlıklı yürüyemediğini söyledi.



Kazanın ardından birçok operasyon geçirdiğini ve daha sonra sol ayağı için devletin yardımıyla protez aldığını ifade eden Kazak, "Protezi bir süre kullandım. Daha sonra rahatsızlık vermeye başladı. Yürüyemiyordum ve bıraktım. Bir süre koltuk değnekleriyle yürüdüm. Daha sonra bacağın alt kısmının boruya benzediğini fark ederek plastik boru ile bir protez yapmaya karar verdim. Denedim ve başarılı oldum, daha sonra bunu geliştirdim. 8 yıldır bu protezi kullanıyorum ve şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım" dedi.



Deniz Kazak, protez için plastik boru, çizme, koli bandı, tel ve ten rengi bayan çorabı kullandığını ifade ederek, plastik boruyu dikey olarak kestiğini ve iç içe geçirerek bacağı kavrayacak şekilde telle tutturduğunu, alt kısmını çizmenin içine koyduğunu ve yine telle birleştirdiğini, koli bandıyla da aralık bırakmadan sardığını anlattı.



Kazak, "Estetik sağlamak amacıyla da bayanların kullandığı ince ten rengi çorabı protezin üzerine geçirdik. Bu protezin en büyük avantajı maliyetinin az olması. Hazır protezlerin en ucuzu yaklaşık 2 bin ile 5 bin lira arasında. Bu protezin maliyeti ise sadece 10 lira. Üstelik protezin ayak kısmından kıvrılabilme özelliği de var. Ayrıca bu el yapımı protezi tel ile sabitlediğimiz için gevşetip bacağa göre ayarlayabiliyoruz. Maddi durumu iyi olmayan engelli kardeşlerimiz bunu rahatlıkla kullanabilir. Proje sayesinde benim gibi engellilerin de başarılı olabileceğini ispatlamaya çalıştım. Engelli olmak sınırlı olmak anlamına gelmiyor" diye konuştu.



Eğitimini tamamlayıp doktor olmak istediğini vurgulayan Kazak, sağ bacağının da tedavi olması gerektiğini ve kemiklerinde problem olduğunu söyledi. Deniz Kazak, "Doktorlar gelişimimi tamamlayınca sağ ayağım için yeniden tedaviye başlanabileceğini söyledi. Kemiklerimde problem ve gelişim bozukluğu var. Sol ayağımda da hala kendi yaptığım protezi kullanıyorum. Şimdiye kadar başka bir protez denemedim. Tedavimi tamamlamak ve okumak istiyorum. Hayalim doktor olmak" dedi.



Baba Mustafa Kazak ise oğlunun 7 çocuğunun en büyüğü olduğunu belirterek, Deniz’in başarılı bir öğrenci olduğunu, eğitimini sürdürmesini sağlamak ve en iyi şartlarda tedavi ettirmek istediğini söyledi.