İzmir'de yaşayan Gökhan Çağlar kendi numarasından aranılarak dolandırılmak istendi. Polis ekipleri ile GSM operatörü ilk defa böyle bir vaka ile karşılaştıklarını söylüyor.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, İzmir’de yaşayan ve araştırma şirketi sahibi olan Gökhan Çağlar telefon dolandırıcılarının hedefinde. Farklı yöntemlerle bir çok kişiyi mağdur eden dolandırıcıların bu seferki yöntemi ise bir ilk.

Gökhan Çağlar’ın telefonu ilk önce yurt dışı kodlu bir numaradan arandı. Yanlışlıkla telefonu açan Çağlar’a farklı sitelerden kodlar gelmeye başladı. Bir süre sonra Çağlar’a tanımadığı bir numara Whatsapp aracılığıyla yazdı. Telefonu “hacklediğini” söyleyen dolandırıcı sanal oyun sitelerinde kullanılan paralardan istedi.

‘Kız arkadaşımla konuşurken ‘beni arıyorsun’ dedi’

Dolandırıcıya olumsuz cevap veren Çağlar daha sonra kız arkadaşını aradı. Konuşma sırasında kız arkadaşının ekranına düşen arayan numarası Çağlar’a aitti. Telefonu şaşkınlıkla kapatan Çağlar bir süre sonra kendi numarasından aranmaya başlandı.

Whatsapp üzerinden Çağlar’ın başkalarıyla olan yazışmalarına erişen, cevap yazan ve numaradan başkalarını arayan dolandırıcı “Hattının kontrolü bende herkesi arayabilirim” dedi ve para istemeyi sürdürdü.

"Alakalı alakasız kişileri arıyor"

Telefon numarasının kontrolünün başka birisi tarafından yapılmasına anlam veremeyen Çağlar’ın kız arkadaşının telefon numarası da aynı yöntemle ele geçirildi. Telefonun bağlı olduğu GSM şirketini arayan Çağlar ve kız arkadaşı telefon numarasının kopyalanmasının imkansız olduğu ve bu tarz bir dolandırıcılık yöntemiyle ilk defa karşılaşıldığı cevabını aldı. Şikâyet için gittikleri karakoldaki polislerin de kendilerine ilk başta inanmadığını belirten Çağlar, ” Polisin yanındayken dolandırıcı tarafından yine kendi numaramdan arandım. Bir süre sonra yine yanlarındayken dolandırıcı benim numaramdan kız arkadaşımı aradı. Yoksa derdimizi anlatamıyorduk” diye konuştu.

"Asılsız ihbarlar vereceğim"

Numarasını ele geçiren dolandırıcının farklı kişileri arayarak kendi adına suç işleyebileceği endişesini taşıyan Çağlar bu yöntemin nasıl yapıldığını kimsenin anlamadığını söyledi. Çağlar’ın kız arkadaşını arayan dolandırıcı, “Şimdi 10 lahmacun 10 Adana dürüm yemek siparişi vereceğim sizin numaradan. Adresi biliyorum. Onları ödeyin. Sonra itfaiye ve ambulansı arayıp asılsız ihbarlar vereceğim o parayı yatırın” sözleriyle tehditlerini sürdürdü.

"Sistemin dolandırıcılar kadar gelişmesi gerekiyor"

Bütün banka kartlarını ve internet üzerinden yapılabilecek işlemleri durduran Çağlar’ın aradığı tüm yetkililer ilk defa böyle bir olay duyduklarını söylüyor. Bilişim suçları ile sorumlu polislerin de olayı öğrendiklerinde şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Çağlar, “Bilişim suçlarıyla ilgilenenlerin sistemini dolandırıcılar kadar geliştirmesi gerekiyor” dedi.