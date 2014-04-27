Kendi kitabını kendin yayınla



Poppy J. Anderson, kitabını kendi yayımlayanlardan.15 ayda 250 bin kitap satmayı başarmış.

"İlk yıl 50 kişi kitabımı okusa çok mutlu olurum diye düşünmüştüm. Ama bu kadarını beklemiyordum."

31 yaşındaki yazar aslında sadece kendisi için yazıyor ama yine de yazdıklarına yorum yapılmasını dilermiş. O nedenle de yazarların kendi kitaplarını yayımlayabilmesi onun için bulunmaz fırsat olmuş.

"2012 yılında Frankfurt Kitap Fuarı'nda yazarların kitaplarını kendilerinin basabileceğine dair bir haber gördüm. Ve herhangi bir ajans, yayın evi olmadan ve risk almadan kitap yayımlayabilmek çok ilgimi çekti."

Kazancın yüzde 70'i yazara

Yazar, Poppy J. Anderson adıyla ilk aşk romanını bir internet platformu üzerinden yayımladı. 2 euro 99 cent olan kitap, iki ay içinde en iyi 100 elektronik kitap listesine girdi.

Yazar hâlihazırda uluslararası ilişkiler bölümünde doktorasını yapıyor. Ancak bilimsel çalışmalarının yanı sıra yazar Poppy Anderson kimliğini de çok seviyor. Kitabın ticari işlerinden internet platformu sorumlu. Yazara, kazancın yüzde 70'i ödeniyor. Ve Poppy Anderson'ın kitabı 8 bölümlük bir seri olacak.

Zirveye çıktı

Berlinli korku yazarı Nika Lubitsch romanı "7. gün" için yayın evi bulamadığından internet üzerinden yayımlamayı denemiş. E-kitaplar listesinde zirveye çıkan roman bugüne kadar tam 100 bin kez indirildi.

Bir diğer örnek ise Jonas Winner. Polisiye serisi Berlin Gothic ile yayınevinden çıkan bir kitabın başaramadığını başarıp, 66 gün e-kitap listesinde 1 numara kaldı.

Hâlihazırda Almanya'da yıllık 90 bin yeni kitap basılıyor. Yazarların kitaplarını kendilerinin yayımlayabilmesiyle bu sayının bir kaç yıla ikiye katlanacağı tahmin ediliyor.