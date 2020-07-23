Kendi kitabından yüzlerce kopya alan Mark Dawson, 'en çok satanlar' listesinden çıkarıldı

İngiliz yazar Mark Dawson'ın, katıldığı bir podcast programında The Cleaner adlı kitabından 400 kopya satın aldığını söylemesinin ardından kitabı ''En çok satanlar'' listesinden çıkarıldı. Bunun üzerine kitap satış rakamlarını inceleyen Nielsen BookScan ise soruşturma başlattı.

Dawson, aldığı kitapların maliyetinin toplamda 3 bin 600 strelin olduğunu söyledi. Yazarın bu açıklaması, romanın Sunday Times’in 'en çok satan ciltli kurgu' bölümünde 8. sıradan 13. sıraya gerilemesine neden oldu.

Sputnik'in haberine göre, sistemle oynamakla suçlanan yazar, ithamları reddedip yurt dışındaki okuyucularla temasa geçtiğini, onların romanın kopyalarını doğrudan satın almak isteyip istemediklerini sorduğunu belirtti.



Twitter üzerinden açıklamada bulunan Dawson, "Aldığım kopyalar benim garajımda durmayacak. Eğer sistemle oynama niyetinde olsaydım, 10 binlerce kopyayı alırdım, sonsuza dek onları kullanıp bir numara olurdum. (Bunu popüler bir podcastta tartışmazdım da)" dedi.



​Nielsen BookScan ise satın alma işleminin sanal bir kitap imzalama etkinliğinin parçası olduğuna inandığını belirtse de romanın bulunduğu bölümün tekrar gözden geçirileceğini ve düzeltmenin de The Sunday Times tarafından yayımlanacağını açıkladı.