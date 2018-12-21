Kendi kendini kayganlaştıran prezervatif üretildi

Bilim insanları daha çok insanı "güvenli cinselliğe" teşvik etmek için kendi kendini kayganlaştıran prezervatif geliştirdi.

Boston Üniversitesi'nde çalışan araştırmacıların geliştirdikleri prezervatifin üzerine özel bir madde ile kaplama yapıldı. Bu kaplama vucüt sıvılarıyla temas ettiğinde kayganlaşıyor.

Royal Society Open Science dergisine konuşan araştırmacılar yapılan kaplamanın sürtünme sonucu oluşan acıyı azaltabileceğini, bu yoldan da kondom kullanımını artırabileceğini düşündüklerini belirtti.

Araştırmacılar 33 kişiye kendi geliştirdikleri prezervatifi ve üzerine sonradan kayganlaştırıcı eklenmiş bir prezervatifi denemeleri etmeleri için 'dokunma testi' yaptırdı. Katılımcıların çoğunlukla kendini kayganlaştıran prezervatifi tercih ettiği belirtildi.

Prezervatif, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanana kadar cinsel ilişkide kullanılamayacak.