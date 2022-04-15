"Kendi enerji hakkımızı, kendimiz sağlayacağız" demişlerdi; Moda Sahnesi'nin elektrik sayacı söküldü

Enerjiye gelen yüksek zamların ardından elektrik faturasını ödemeyen ve iki kez elektriği kesildikten sonra "enerji hakkını kendi kendine sağlamaya" karar veren Moda Sahnesi'nin elektrik sayacı söküldü.

Günlerce elektriksiz kaldıktan sonra elektrik saatini kendilerinin açacağını duyuran Moda Sahnesi'nin sayacı söküldü.

Moda Sahnesi'nin Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan, söz konusu olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Uzaktan kumanda edilen elektrik sayacının takılması gidilecek yolların bittiği gibi bir karabasan üretmişti ilkin. Çaresizlik bastı yüreğimize, bir canımız sıkıldı. Fakat daha 24 saat geçmeden bir dolu yolun olduğunu gösterdi dostlarımız. En radikali saatin sökülüp çalışan başka bir saatin takılması. Saati söküp direkt enerjiyi bağlarsak saatten geçmediği için ne kadar kullandığımız belli olmayacağından hapis cezası riski barındırıyormuş. Ama çalışan bir sayaç ışıldarmış. Aklımızda.

Asıl heyecanlandıran ise yeni enerji kaynakları: güneş enerjisi gibi, bisikletle elde edilen enerji gibi. Araştırıyoruz. Belki de enerji kullanımında devletten, sermayeden bağımsızlaşabiliriz. Enseyi karartmamak lazım."