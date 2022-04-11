Elektriği kesilen Moda Sahnesi: Kendi enerji hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik

Elektriğe gelen yüksek zammın ardından ikinci kez elektrikleri kesilen ve oyunlarını ışıldakla sahnelemeye devam eden Moda Sahnesi, elektrik saatlerini kendi kendilerini çalıştıracaklarını duyurdu.

5 gündür elektrikleri kesik olan Moda Sahnesi'nin yaptığı açıklamada, "Tiyatro sanatından ödün vererek sürdürdüğümüz süreci artık sonlandırıyoruz. Çünkü oyuncularımızın estetik açıdan niteliklerini kaybetmesine geçici olarak izin verebilirdik. Bu süre bizim için doldu. Artık kendi enerji hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik. Bugünden itibaren saatimizi kendi kendimize çalıştırıyoruz" denildi.

Moda Sahnesi'nin yayınladığı açıklama şöyle:

"Elektriklerimizin kesilmesinin üzerinden geçen beş günlük süreçte, tiyatrodan vazgeçmeyeceğimizi göstermek için ‘ışıksız’ bir biçimde Yıllarımızı oynadık, Perdesiz Oyuncular, Tiyatro Dea, Tiyatro İn, 12. Ev ve Moda Sahnesi olarak. Bu olumsuz koşullarda oyun oynayan tiyatroculara, oyun seyreden seyircilere çok teşekkür ederiz.

Tiyatro sanatından ödün vererek sürdürdüğümüz bu süreci artık sonlandırıyoruz çünkü oyunlarımızın estetik açıdan niteliklerini kaybetmesine geçici olarak izin verebilirdik. Bu süre bizim için doldu. Artık kendi enerji hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik. Bugünden itibaren saatimizi kendi kendimize çalıştırıyoruz. Hakkımız olan ama gasp edilen elektrik enerjisini kullanmak için yeteri kadar bekledik. Bu süre zarfında ne Kültür Bakanlığı, ne yerel yönetimler, ne de Sabancı Holding problemi çözmek için bizimle temas kurdu. Soruna çözüm getirmek gerekiyordu, biz de çözüm getirdik ve çözdük.

Devlet ve Şehir Tiyatroları’nın elektrik faturaları hangi kaynaktan ödeniyorsa, Moda Sahnesi’nin elektrik faturaları da o kaynaktan ödenmelidir. Alan Kadıköy’ün, CKM’nin, Haldun Taner Sahnesi’nin, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin, Cevahir Sahnesi'nin, AKM’nin elektrik faturaları nasıl ödeniyorsa aynı biçimde.

Elektrik faturasını illa ki Moda Sahnesi'nin ödemesi isteniyorsa aralık ayı faturası bedeli üzerinden şubat ve mart ayları için toplam 14 bin TL ödemek isteriz. Bu miktar Sabancı Holding için de uygunsa IBAN numaralarını göndermeleri halinde parayı hesaplarına yatırabiliriz.

Moda Sahnesi, özel ticari bir tiyatro değil ‘ÖZERK KAMUSAL TİYATRODUR’. Moda Sahnesi'nin şirket statüsünde olması, Türkiye’nin tiyatro tanımı konusundaki eksikliğinden kaynaklanmaktadır ve bu da bir mevzuat problemidir. Yetkililer mevzuatı çok uzun süredir değiştirmeye yanaşmıyorlar. Bunun değişik sebepleri olabilir. Ancak bundan böyle yetkileri bekleyecek sabrımız kalmadı. Yetkililer bir an önce özel tiyatroların statüsünü, ticari olandan çıkarıp kamusal olarak kabul edilecek modeli devreye sokmalıdırlar."