T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kendi çocuklarını keserek yedi

Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören kadın 2 ay ilaç kullanmayınca çocuklarını parçalayıp yedi

21 Ağustos 2012 17:34

Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai kentinde yaşayan bir kadın iki çocuğunu kesip yediği gerekçesiyle tutuklandı.

Polise yapılan ihbarda bir kadının 1 ve 5 yaşındaki iki oğlunu kesip doğradığı öne sürüldü.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kadının evine girdiklerinde yere uzanarak uyuyan kadın ve çevresinde çocuklarına ait parçaları buldu.

Gözaltına alınarak polis merkezinde sorguya alınan kadın soruları cevapsız bıraktı. Yapılan araştırma sonucu kadının 2007 yılında ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü anlaşıldı. Raporlarda ve eşinin ifadesine göre kadının son 2 ayda ilaç kullanmayı braktığı anlaşıldı. Polis kadının halüsinasyonlar gördüğünü ve sürekli kendisine zarar vermeye gelen birinden söz ettiğini bildirdi.

Yapılan tetkikler üzerine katil olarak suçlanan kadının akli dengesinin yerinde olmaması sebebiyle cezasının düşmesine ve Suan Prung Akıl Hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verildi.

ETİKETLER

TaylandChiang Maianneçocuklarını yediihbar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24