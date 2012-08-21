Kendi çocuklarını keserek yedi

Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai kentinde yaşayan bir kadın iki çocuğunu kesip yediği gerekçesiyle tutuklandı.

Polise yapılan ihbarda bir kadının 1 ve 5 yaşındaki iki oğlunu kesip doğradığı öne sürüldü.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kadının evine girdiklerinde yere uzanarak uyuyan kadın ve çevresinde çocuklarına ait parçaları buldu.

Gözaltına alınarak polis merkezinde sorguya alınan kadın soruları cevapsız bıraktı. Yapılan araştırma sonucu kadının 2007 yılında ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü anlaşıldı. Raporlarda ve eşinin ifadesine göre kadının son 2 ayda ilaç kullanmayı braktığı anlaşıldı. Polis kadının halüsinasyonlar gördüğünü ve sürekli kendisine zarar vermeye gelen birinden söz ettiğini bildirdi.

Yapılan tetkikler üzerine katil olarak suçlanan kadının akli dengesinin yerinde olmaması sebebiyle cezasının düşmesine ve Suan Prung Akıl Hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verildi.