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Kendall Jenner ve Justin Bieber'dan Vogue pozları

Justin Bieber ve Kendall Jenner’in 'Vogue Magazine' dergisi için çektirdikleri özel pozlar yayınlandı

26 Mart 2015 14:47

Justin Bieber ve Kendall Jenner’in ''Vogue Magazine'' dergisi için çektirdikleri özel pozlar yayınlandı.

İkilinin bu fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Justin Bieber aynı zamanda ünlü moda fotoğrafçısı Mario Testino ile çekimler yaptı. 

 

 

 

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