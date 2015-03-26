Kendall Jenner ve Justin Bieber'dan Vogue pozları

<p>Justin Bieber ve Kendall Jenner’in ''Vogue Magazine'' dergisi için çektirdikleri özel pozlar yayınlandı.</p>\r\n\r\n<p>İkilinin bu fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.</p>\r\n\r\n<p>Justin Bieber aynı zamanda ünlü moda fotoğrafçısı Mario Testino ile çekimler yaptı. </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20150326124944_justin-bieber-kendall-jenner-1.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20150326125131_44906-justin-bieber-ve-kendall-jenner-vogue-dergisi-__cin-poz-verdiler02.jpg" /></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n