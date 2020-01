Kendall Jenner: TV şovu başladığında 10 yaşındaydım, daha öncesini hatırlamıyorum

Reality Show yıldızı Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ünlü top model Kendall Jenner, "TV şovu başladığında 10 yaşındaydım. Ondan öncesi nasıldı hatırlamıyorum" dedi.

9 Haziran'da Antalya'da podyuma çıkacak olan top model Kendall Jenner, Zach Baron'un yaptığı söyleşiyle GQ Türkiye'nin haziran sayısına konuk oldu. Yazının bir kısmı şöyle:

Doğduğu günden beri zengin. Otomobil kullanmayı öğrenmeden çok daha önce televizyonlardaydı. 18 yaşını doldurduğundaysa herkes tarafından parmakla gösterilen bir modeldi. Kendall Jenner, günümüzün en fazla takipçiye sahip, en çok fotoğraflanan insanlarından biri. Ve ailesinin en tanınmış üçüncü (dördüncü müydü, yoksa altıncı mı?) üyesi. Kardashian’ların en yeni ve belki de en süper yıldızıyla gerçekten tanışmaya hazır mısınız?

Mart ayının başlarında bir perşembe sabahı. Doğan güneş Paris’i aydınlatıyor. Kendall Jenner üç kişilik Smart marka otomobilinin koltuğunda oturuyor. Hemen yanındaki Ashleah, Kendall’ın menajeri, akıl hocası ve arkadaşı. Onu Avenue de la Grande-Armée’ye yönlendiriyor.

Kendall Jenner, 19 yaşında. Bu, onun son bir yılda ya dördüncü, ya beşinci ya da altıncı kez Paris’e gelişi; pek emin değil. Buraya genelde iş için geliyor; geliyor gelmesine ancak pek bir şey anlamıyor. Bu defa şehri keşfetmek niyetinde. “Bir kemer var” diyor eliyle Arc de Triomphe’u (Zafer Takı) göstererek.

Lise arkadaşınızı andırıyor...

Anıtın civarındayken kendimize birkaç donut alıyoruz. Kendall güneş gözlükleri, soluk pembe tişörtü ve Chloé sneaker’larıyla kıkırdıyor. Los Angeles’lı olmanın verdiği rahatlıkla Paris trafiğinde zikzaklar çiziyor; sanki geniş bir kaldırıma çarpınca oluşacak sevimli bir patlamada hepimiz ölmeyecekmişiz gibi. Bazı modellere has, eşsiz bir mizacı var; daha çok lise arkadaşınızı andırıyor. Güneş ışığı otomobilin ön camından geçerek tıpkı şu anda olduğu gibi yüzüne vurduğunda, tüm yüz hatlarını ve milyonda bir rastlanan genetik mirasının sonuçlarını ortaya çıkarıyor. Bizi Champs-Elysées’den Avenue George V’e doğru götürüyor ve ansızın patlayan kamera flaşlarının ortasına düştüğümüz Four Seasons’ta indiriyor.

Üst katta bir kapıyı çalıyor ve Kendall’ın annesi Kris Jenner, üstünde yalnızca leopar desenli bir sabahlıkla karşımıza çıkıyor. Saçı ıslak ve düzleştirilmiş, cildi nemli ve yağlı. “İçeri girin” diyor, televizyondan iyi tanıdığım ve karşısındakini ölümle tehdit ediyormuş gibi çıkan ses tonuyla. Karşımdaki sehpada meyvelerle dolu bir kase var, Chanel torbaları limon sarısı halının üzerine yayılmış durumda. Kris bana koltuğu gösterirken, bir stil danışmanı onun saçıyla ilgileniyor. Kris, ilgiyle Kendall’a dönüyor ve “Dün gece kiminle dışarı çıktın?” diye soruyor.

Bir mumum yanışını izliyor ve Kendall’ın cevabını dinliyorum: “Gigi’yle.” Gigi Hadid, Kendall’ın en yakın arkadaşlarından ve aralarında Cara Delevingne, Joan Smalls ve Karlie Kloss’un da olduğu yeni nesil lüks moda modellerinden biri. 21’inci yüzyılın bilinmezliğine itiraz eden hali, rayından çıkmış dilekleri ve Twitter güncellemeleriyle, kısıtlanamaz ünlülerden biri o da.

Süper modeller... Bir başka deyişle Gisele, Naomi ve ve Kate’i görmediğimizden beri güzellikleri ve eğlenme şekilleriyle gündemde olan, şöhreti çiçeklerle dolu bir çayır gibi gören ve o çiçekleri her gün Instagram’a yükleyen kızlar takımı. Kris, Kim ve Kanye’nin evlerine gitmek üzere olduğunu söylüyor. Öğleden sonra üçü, Kendall’ın podyuma çıkacağı Balmain defilesinde buluşacaklar.

Kendall, yarı dinler halde, bir ergenin huysuzluğu ve otel odasında yaşayan birinin rahat tavırlarıyla odanın içinde boydan boya dolanıyor, sarı Selfridges torbalarına uzanıyor ve tavşan kürkünden sınırlı sayıda üretilen, Karl Lagerfeld imzalı siyah bir şapka çıkarıp başına geçiriyor; Kris’in aynasında kendini inceliyor.

Şimdi, belki de jet lag yüzünden, tüm bunları abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak siz de benimle birlikte Kardashian’larla aynı ortamda bulunsaydınız, doğru söylediğimi görebilirdiniz.

‘Bu çılgın hayat, onun tek bildiği...’

Four Seasons’ın dışında paparazziler kök salıp yosun tutmuş durumda. Jenner’ın çalışanları bizim ufak tefek minnacık Smart aracımızı devasa bir Range Rover’la değiştirirken fotoğrafçıların flaşları patlıyor ve Kendall nazikçe, şoföründen direksiyona kendisinin geçmesine müsaade etmesini istiyor. Nasıl sürmesi gerektiğini daha 10 yaşındayken babası Bruce öğretmiş. Otomobilleri ve scooter’larıyla çevresini sarıp daireler çizen fotoğrafçılar arasında, ne kadar kolay ve doğal araba kullandığını fark etmem zaman alıyor. Sadece camdan dışarı bakmak bile benim başımı döndürürken o sadece sırıtıyor.

Bu çılgın hayat, onun tek bildiğiydi. Bir düşünün! Neyin içine doğacağımızı hiçbirimiz seçemiyoruz ancak bazılarımız onunki gibi imkânlara sahip doğuyor. Kelimenin tam anlamıyla televizyonlarda canlı yayında büyümüş. Keeping Up with the Kardashians’dan önce hayatının nasıl olduğunu kendisi bile hatırlamakta zorlanıyor. Annesi ve kız kardeşleri bunu seçti. Ancak Kendall “Ben ve küçük kız kardeşim içine çekildik” diyor: “Yani etrafımızda bir TV şovu olacaktı ve söz hakkımız yoktu, zaten nasıl bir söz hakkımız olabilirdi ki? Şov bizim evimizin içindeydi. İçinde olmamamızın imkanı yoktu.”

‘TV şovundan öncesini hatırlamıyorum’

“Bunu seçen sen olsaydın ne değişirdi? Şu anda böyle bir şeyi kabul eder miydin?” diye soruyorum. “Şu anda mı?” diye yanıtlıyor beni. Gerçekten şaşırmış görünüyor: “Dürüst olmak gerekirse bu soruya yanıt veremem. Hiçbir fikrim yok. TV şovu başladığında 10 yaşındaydım. Ondan öncesi nasıldı hatırlamıyorum.” İçine çekildiği bu şova ya da diğer işlere kızgın olmadığını söylüyor. Aksine, yeniden aynı kanalla anlaşmışlar. 100 milyon dolar karşılığında, ailesinin geri kalanıyla birlikte kameralarla eşliğinde dört yıl daha yaşayacaklar. Bunun dışında, modellik kariyeri harika gidiyor ve farkında olmasa da bunun, model olmaya karar vermeden önce kim olduğuyla bir ilgisi var.

“Bu gerçekten garip. Bunun normal görünmediğini anlıyorum” diyor. Bir an için bu duruma, bizim bulunduğumuz yerden, dışarıdan bakmaya çalışıyor, alışmamanın mümkün olmadığı bu hayata hayret ediyor: “Ancak normal olan bu.

The Balmain Show, Kendall’ın “Geçen yıl burada bazı aktivistler, kız kardeşim Kim’i oradan oraya savurdular” diye anlattığı Le Grand Hotel’de gerçekleştiriliyor. Bana bunları anlatırken birlikte oluşturduğumuz görüntünün absürdlüğüne karşı zoraki bir gülümseme takınıyorum. Birlikte lobiden geçip aşağıya iniyoruz.

‘Şovda izledikleriniz tamamen bizim yaşantımız’

Kendall’ın bu genç yaşında tüm gerçeğin bu denli farkında olup bu kadar rahat olmasını anlayamıyorum ve soruyorum: Keeping Up with the Kardashians’ta canlandırdığı karakterin dışında hiç mi bir şeyler taşımıyor? “Hayır, hem de hiç. Oradaki tamamen benim” diye yanıtlıyor. “Ama bir olay örgüsü var, değil mi?” diye ısrar ediyorum: “Hayır. Çünkü bu tamamen bizim gerçek yaşantımız. Tamamı gerçek.”