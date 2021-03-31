Kendall Jenner tehditlerin ardından başka bir eve yerleşti, silahlı güvenlik ekibini genişletti

Model Kendall Jenner, geçen hafta sonu kendisini takip eden bir kişinin evine girip havuzunda çıplak bir şekilde yüzmeye çalışmasının ardından, başka birinden de ölüm tehditi aldı. Jenner, güvenlik endişeleriyle yaşadığı evden taşınma kararı aldı.

TMZ'ye konuşan model Kendall Jenner'a yakın kaynaklar, yıldızın Beverly Hills'teki evinden taşındığını ve silahlı güvenlik ekibinin genişletildiğini söyledi.

TMZ'nin aktardığına göre geçen hafta sonu Jenner'ı takip eden bir kişi gece yarısı evine girmiş ve havuzunda çıplak bir şekilde yüzmeye çalışmıştı. Başka biri ise polise Kendall Jenner'ı öldürmeyi planladığını söylemişti.

Ölüm tehditinde bulunan kişinin şu an bir akıl sağlığı merkezinde olduğu, Jenner'ın evine giren kişinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.