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Kendal Jenner: Benim tripofobim olduğunu bilen hiç kimse var mı?

"Çok aptalca geliyor biliyorum ama..."

19 Ağustos 2016 15:07

Kardashian Ailesi'nin ünlü üyelerinden bir tanesi Kendall Jenner, kendisinde tripofobi olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde internette bu korkusunu itiraf eden Jenner şunları söledi:

"Benim tripofobim olduğunu bilen hiç kimse var mı? Tripofobikler küçük delikli tuhaf yüzeylerden korkar. Bu yüzden pankek, petekli bal yiyemiyorum. Çok aptalca geliyor biliyorum ama sandığınızdan çok daha fazla insanda bu korku var. Hatta bu yüzden anksiyete geçiriyorum."

Kendall Jenner'ın anksiyetik atakları yüzünden geçtiğimiz günlerde annesi Kris Jenner apar topar iş için Londra'da bulunan kızının yanına gitmişti. Anne Kris Jenner, Keeping up with Kardashians isimli televizyon programında geçtiğimiz günlerde bu durumu açıkladı.

 

Tripofobi delik fobisi nedir?

 

Peynir yüzeyindeki gibi ya da bal peteklerindekine benzer delik görüntüleri sizi rahatsız ediyorsa sizde de tripofobi olabilir. Yani delik fobisi. Kulağa tuhaf geliyor ama nadir görülen bir fobi olsa da gerçek. Eğer bu tür objelere karşı duygusal tepkiler veriyorsanız bu fobinin bir belirtisi. Zararsız nesnelerdeki bu deliklere karşı tepki gösterilmesinin de bir nedeni var. İngiltere'deki Essex Üniversitesi'nden profesör Arnold J Wilkins'e göre fobiler normalde bir deneyim sonucunda gelişir. Bu fobinin nedenleri ise kişinin daha önce köpek ısırığına, yılan sokmasına ve benzeri şeyleri maruz kaldıktan sonra vücudunda delikler oluşması olabilir.

 

 

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