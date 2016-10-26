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Spor

Kenan Sipahi'nin bileğinde yırtık!

Genç basketbolcu, Partizan maçının kadrosundan çıkarıldı

26 Ekim 2016 17:08

Beşiktaş Kulübü, Caner Erkin'in sezonu kapamasının ardından basketbolda da bir sakatlık şokuyla sarsıldı. Genç basketbolcu Kenan Sipahi'nin de ayak bileğinde yırtık tespit edildi.

Ayak bileğinde yırtık tespit edilen genç yıldız, Partizan maçının kadrosundan çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Partizan maçının hazırlıkları sırasında sol ayak bileğini burkan Kenan Sipahi'nin Acıbadem Sports'ta yapılan kontrolleri sonrasında ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan Kenan Sipahi, bu akşam oynanacak olan Partizan maçının kadrosundan çıkartılmıştır."

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