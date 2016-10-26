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Spor

Beşiktaş-Napoli maçının biletleri satışa çıkıyor

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçının bilet fiyatları 130 ila 900 lira arasında değişiyor

26 Ekim 2016 16:54

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında sahasında İtalya'nın Napoli takımıyla yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, ‪1 Kasım Salı günü saat 20.45'te Vodafone Arena'da oynanacak maçın biletlerinin yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı bildirildi. Biletlerin, Vodafone Arena bilet satış gişesi, ‪www.passo.com.tr internet sitesi, N'Kolay satış noktaları ve ‪0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alınabileceği kaydedildi.

Beşiktaş-Napoli maçının bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 395 lira
Kategori 2: 365 lira
Kategori 3: 325 lira
Kategori 4: 300 lira
Kategori 5: 260 lira
Kategori 6: 220 lira
Kategori 7: 140 lira
Kategori 8: 130 lira
VIP: 800 lira
1903 A-E Blok: 800 lira
1903 B-D Blok: 850 lira
1903 C Blok: 900 lira.

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