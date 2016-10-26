Beşiktaş-Napoli maçının biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında sahasında İtalya'nın Napoli takımıyla yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, 1 Kasım Salı günü saat 20.45'te Vodafone Arena'da oynanacak maçın biletlerinin yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı bildirildi. Biletlerin, Vodafone Arena bilet satış gişesi, www.passo.com.tr internet sitesi, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alınabileceği kaydedildi.
Beşiktaş-Napoli maçının bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 395 lira
Kategori 2: 365 lira
Kategori 3: 325 lira
Kategori 4: 300 lira
Kategori 5: 260 lira
Kategori 6: 220 lira
Kategori 7: 140 lira
Kategori 8: 130 lira
VIP: 800 lira
1903 A-E Blok: 800 lira
1903 B-D Blok: 850 lira
1903 C Blok: 900 lira.