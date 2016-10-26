Caner Erkin için korkunç şüphe!

Rize’de tendon iğnesi olduktan sonra Ukrayna ve İzlanda’ya karşı 90’ar dakika milli görev yapan Caner Erkin, yeterince dinlenme fırsatı bulamadan Kayseri ve Napoli deplasmanlarında da ilk 11’de forma giydi. Bu kadar ‘zorlama’ sonrası Antalya maçında 70’te oyuna giren 28 yaşındaki oyuncu, 11 dakika sonra yerde kaldı.

Caner Erkin'in sezonu kapatması, camiada çok büyük üzüntünün yanı sıra soru işaretleri de yarattı.



Başarılı sol bekin Ukrayna ve İzlanda maçlarında milli formayı giymesinin ‘deformasyon' etkisine yol açmış olabileceği tartışılırken siyah- beyazlı kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.



Yıldız futbolcunun, Rize maçı sonrası soyunma odasında aşiltendonu ağrısı nedeniyle iğne olduğu belirtilen açıklamada, “4-5 gün ile 1 hafta dinlendirilmesi planlanan oyuncumuz ertesi gün ani bir kararla A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilince, milli takım teknik heyeti ve sağlık ekibi, yapılan tedavi ve planlaması hakkında ivedilikle bilgilendirilmiştir” denildi.

Beşiktaş ayrıca Ukrayna ve İzlanda maçlarında 90'ar dakika forma giyen Caner'in milli mesaideki tedavisiyle ilgili bilgilendirme başvurusu yaptı.