Kenan İmirzalıoğlu'ndan Ahmet Kaya'nın mezarına ziyaret

Karadayı dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarını ziyaret etti.
İmirzalıoğlu'nun fotoğrafını fanları "İki hafta önce Paris... Ahmet Kaya'nın mezarı başında" notuyla paylaştı.
İmirzalıoğlu'nun adı, Kaya'nın Türkiye'yi terk etmesinin fitilini ateşleyen gece olarak tarihe geçen MGD Ödül Töreni'nde sanatçıya yapılan linç kampanyasına sessiz kalmakla suçlanan ünlüler arasında geçiyordu.
İmirzalıoğlu, 2000 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kaya'nın mezarına çiçek koyup dua etti.
İşte o fotoğraf: