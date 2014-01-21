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Kenan İmirzalıoğlu'na 15 yıl hapis talebi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Karadayı dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun da aralarında bulunduğu ünlüler hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı

21 Ocak 2014 11:40

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da aralarında bulunduğu ünlüler hakkında 'uyuşturucu madde temin etmek ve bulundurmak' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehlet Ali Uysal tarafından, aralarında çok sayıda ünlülünün bulunduğu kişilere yönelik yaklaşık 6 aydır yürütülen uyuşturucu soruşturması tamamlandı. Savcı Uysal, 15'i tutuklu 53 şüpheliye ilişkin hazırladığı iddianameyi TMK 10. maddeyle görevli İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

 

Düzyatan'a takipsizlik

 

İddianamede, aralarında oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Engin Günaydın, Sarp Apak, Hakan Yılmaz, Gökçe Özyol, Eray Özbal, Ersin Korkut ile şarkıcılar Mehmet Erdem ve Koray Candemir'in de bulunduğu 53 kişinin, 'uyuşturucu madde temin etme ve bulundurmak' gibi suçlardan 5 ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi. Savcı Uysal, soruşturma kapsamında ifadeleri alınan oyuncular Engin Altan Düzyatan, Özge Özpirinçci, İlker Aksum, Berrak Tüzünataç ve Burçin Terzioğlu'nun da aralarında yer aldığı bazı kişilere ilişkin de yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

 

Yurt dışı yasağı

 

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı inceleyip iddianamenin kabulü ya da reddi yönünde karar verecek. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Eray Özbal'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi, örgütlü suçlara bakan mahkeme tarafından, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla 8 Ağustos 2013'de tutuklanmıştı. Oyuncular Engin Günaydın, Hakan Yılmaz, Sarp Apak, Cemil Büyükdögerli, Gökçe Özyol ve şarkıcı Mehmet Erdem hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konulmuş, 50 bin lira güvence miktarı ödemeleri şartıyla serbest bırakılmıştı.

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