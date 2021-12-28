İkinci kez baba olmaya hazırlanan oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, Koronavirüs'e yakalandı.



Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi.



Hamile olan Sinem Kobal ve kızı Lalin'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Bazı çekimler durduruldu

Başrol oyuncularının Koronavirüs'e yakalanmasının ardından Yargı, Kanunsuz Topraklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bergen gibi projelerin çekimleri durduruldu. Camdaki Kız'da oynayan Enis Arıkan ve Bahar Şahin de ikinci kez koronavirüse yakalandı.