Kenan İmirzalıoğlu için "Yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi geri adım attı: Biraz patavatsızlık yaptım

Kenan İmirzalıoğlu hakkında "Onu yetenekli bulmuyorum, sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy daha iyi oynar" diyen Hande Ataizi, yaptığının patavatsızlık olduğunu söyledi.

Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu ile Maçka Parkı'nda görüntülendi. Çocukların sokağa çıkma iznini değerlendiren Hande Ataizi oğluyla vakit geçirdi.

"Biraz patavatsızlık ettim"

Sözcü gazetesinin haberine göre; oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili, “Onu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar” sözleri sorulan Ataizi, yaptığı açıklama hakkında, "Ben Kenan’ı seviyorum, hiç bir kişisel çatışmam yok. Ben o programda Kıvanç mı? Kenan mı? sorusu sorulduğunda, ki nefret ediyorum o tip sorulardan, hep bir polemik oluyor.



Kıvanç’ı beğendiğimi söyledim. Kenan’ın da daha belli karakterlerde oynadığımı söyledim ama olay buraya geldi. Kötü bir niyetle söylemedim. İnsanlar karantinada evlerinde otururken niye böyle negatif şeyler duysunlar. Biraz patavatsızlık ettim. Bende oyuncu olduğum için nacizade fikrimi beyan ettim" diyerek konuya açıklık getirdi.

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