Kenan İmirzalıoğlu Hz. Hamza rolüyle ekranlara dönüyor

İslamiyet’in doğuşunu konu alan 1976 yapımı “Çağrı” filmi Ay Yapım tarafından Türk televizyonlarına uyarlanıyor. Mustafa Akkad’ın yönettiği ve efsane oyuncu Anthony Quinn’in Hazreti Hamza’yı canlandırdığı film, dizi olarak çekilecek. Projenin sürpriz ismi de belli oldu.

NTV'de yer alan habere göre, Kenan İmirzalıoğlu, bu sürpriz projede Hazreti Hamza rolüyle ekrana gelecek. Senaryosu yazılmaya başlanan dizinin yine 'Çağrı' adıyla mı yayınlanacağı konusu belirsizliğini koruyor. Uygun mekan arayışları ve cast çalışmaları devam eden dizinin çekimlerinin önümüzdeki yaz başlaması planlanıyor. Dizinin izleyiciyle buluşması için ise sonbahar ayları öngörülüyor. Bir süredir ekranlanda uzak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sır gibi saklanan yeni rolü için anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. 2 milyon lira alacağı öne sürülen oyuncunun partnerinin ise Fahriye Evcen mi yoksa Meryem Uzerli mi olacağını konuşuluyordu.

Aynı zamanda Peyami Safa'nın yarattığı, Ayhan Işık'ın hayat verdiği Cingöz Recai karakterini tekrar beyazperdeye taşıyacağı konuşulan Kenan İmirzalıoğlu ise yeni projeleri konusunda sessizliğini korumaya devam ediyor.