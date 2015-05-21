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Kenan İmirzalıoğlu, Deniz Gezmiş için 10 kilo verecek

Can Dündar ve Kenan İmirzalıoğlu, film için projenin detaylarını konuşmuşlardı

21 Mayıs 2015 16:14

Senaryosunu Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın kaleme aldığı Deniz Gezmiş'in hikayesinin anlatılayacağı film için hazırlanan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 10 kilo vermek için diyet ve spora başladı. 

40 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu senaryosunu Can Dündar ’ın kaleme aldığı filmde 1972’de 25 yaşındayken idam edilen Deniz Gezmiş ’i canlandıracak.

Bu rol için 10 kilo vermesi gereken Kenan İmirzalıoğlu diyetisyene gitmeye ve  spor yapmaya başladı.

Can Dündar ve Kenan İmirzalıoğlu, film için geçtiğimiz hafta buluşmuş ve projenin detaylarını konuşmuşlardı.

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