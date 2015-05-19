'Kenan İmirzalıoğlu Deniz Gezmiş'i canlandıracak'

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın, Deniz Gezmiş’in hikayesini anlatacağı yeni film projesi için Kenan İmirzalıoğlu’yla görüştüğü öne sürüldü.

Hürriyet'in magazin yazarlarından Cengiz Semercioğlu, "Deniz Gezmiş’i Kenan’ın oynamasını istiyormuş Can Dündar. Doğru cast buna denir arkadaşlar" dedi. Semercioğlu, "Oyunculuğunu konuşmuyorum bile, heybeti, yağız delikanlı halleri, boyu posuyla Kenan bu role cuk oturur. Deniz Gezmiş rolüne Kenan, Kenan’a da Deniz Gezmiş rolü çok yakışır" ifadelerini kullandı.

Daha önce Berhan Şimşek canlandırmıştı

1998 yılında gösterime giren Reis Çelik'in Hoşçakal Yarın filminde Deniz Gezmiş'i Berhan Şimşek canlandırmıştı.