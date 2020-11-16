T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kenan İmirzalıoğlu: Birçok Batı ülkesinin durumuna düşmememizin sebebi sağlık alanındaki yatırımlar

16 Kasım 2020 09:31

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Koronavirüs salgınında Türkiye'nin birçok Batı ülkesine göre daha iyi olduğunu ve bunun sebebinin zamanında sağlık sektörüne yapılmış yatırımlar olduğunu söyledi.

İmirzalıoğlu, Sabah'ta yer alan söyleşisinde, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletirken, "Birçok Batı ülkesinin durumuna düşmememizin en büyük sebebi, şüphesiz zamanında sağlık alanında yapılan büyük yatırımlar ve bu alandaki donanımımızın diğer ülkelere nazaran daha iyi olması. İnşallah bu bela ülkemizden ve dünyadan çekilecek ve hepimiz rahat bir nefes alacağız" dedi.

Toplumsal olaylara duyarsız kalmadığını ve kendini demokrat olarak ifade eden İmirzalıoğlu, 15 Temmuz ile ilgili soruya şu cevabı verdi: 

"Tabii ki demokrat bir Türk vatandaşı olarak geleceğimize, demokrasimize kast eden her tür darbeye karşı olmayı boynumun borcu bilirim. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmemeli, tanımalıyız."

ETİKETLER

kenan imirzalıoğlumilyonersinem kobalsağlık yatırımları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24