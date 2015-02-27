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'Evren ölmedi, bilinci kapandı'

Kenan Evren'in sağlık durumunun iyi olmadığı ve bilincinin kapalı olduğu belirtildi

27 Şubat 2015 12:10

Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tedavi gören Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Cumhurbaşkanı, emekli Orgeneral Kenan Evren’in (98) “öldüğü” şeklindeki bilgilerin doğru olmadığı, ancak sağlık durumunun iyi olmadığı ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Evren, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden tam 34 yıl sonra dönemin Milli Güvenlik Konseyi’nin (MGK) hayatta kalan tek üyesi olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya ile birlikte yargılandı. Duruşmalara ilerlemiş yaşı ve sağlık durumu nedeniyle Ankara GATA’dan telekonferans yöntemiyle yatar vaziyette katılan Evren, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Haziran 2014 tarihli kararıyla, “darbe” suçundan Şahinkaya ile birlikte müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, Evren hakkında yurtdışı çıkış yasağının devamına ve ayrıca ordudan da çıkarılmasına hükmetti. Bu karar, hem sanıklar hem katılanlarca temyiz edildi.

Türker Karapınar'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan haberine göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı henüz tebliğnamesini hazırlamazken, dün sosyal medyada, halen Ankara GATA’da tedavi gören Kenan Evren’in “öldüğü” şeklinde bilgiler yayıldı.

Bu bilgilerin doğru olmadığı ve Evren’in hayatta olduğu öğrenilirken, sağlık durumunun ise iyi olmadığı, bilincinin kapalı olduğu kaydedildi.

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