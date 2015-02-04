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'Kenan Evren alzheimer tedavisi görüyor'

Kenan Evren'le birlikte birlikte yargılanan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın da yatağa bağlı olduğu ileri sürüldü

04 Şubat 2015 15:04

12 Eylül Davası'nda yargılanan Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Kenan Evren'in alzheimer tedavisi gördüğü öne sürüldü.

12 Eylül darbesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kenan Evren (97) ve Tahsin Şahinkaya'nın (89) tedavileri GATA'da devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nden Ahmet Topal'ın haberine göre, yatağa bağlı olan Evren'in hafıza kaybı yaşadığı, bu nedenle alzheimer tedavisine başlandığı ileri sürüldü. Evren'le birlikte yargılanan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Şahinkaya'nın da yatağa bağlı olduğu, ihtiyaçlarını gideremediği iddialar arasında.

 

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