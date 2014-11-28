Kenan Evren hakkında darbe iddianamesini hazırlayan Savcı Kayasu vefat etti

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren hakkında "ihtilal yapmak ve ihtilale kalkışmak" suçlarından 2000 yılında iddianame hazırlayan eski Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayasu, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 4 gündür yoğun bakımda tutuluyordu. Kayasu'nun cenazesi pazar günü Şakirin Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Kayasu, Adana Cumhuriyet Savcılığı görevini yürüttüğü dönemde, Evren hakkında, darbe yapmak ve darbeye teşebbüs etmek suçlarından 28 Mart 2000'de iddianame hazırlamış ancak bu iddianame hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Meslekten ihraç edilmişti, AİHM ihracı haksız buldu

Adalet Bakanlığı'nın, hakkında idari soruşturma başlattığı Kayasu, meslekten ihraç edilmişti. Kayasu'nun başvurduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 13 Kasım 2008'de meslekten ihracın ve Kayasu'ya verilen cezaların haksız olduğuna hükmetti.



Kararın kesinleşmesinin ardından Kayasu'nun başvurusu üzerine HSYK, 26 Nisan 2011'de ihracın kaldırılmasına karar verdi ancak kendi isteğiyle emekli olduğu gerekçesiyle mesleğe iade talebini reddetti. Sacit Kayasu, 2009'dan 2011'e kadar görevli kurul üyeleri hakkında görevi ihmalden şikayetçi olmuştu.