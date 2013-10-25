Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

12 Eylül darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Selçuk Kocaman Evren ve Şahinkaya hakkında “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası istedi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya salona kurulan canlı yayın sistemi ile Evren, Ankara’da GATA’dan Şahinkaya ise İstanbul’daki GATA’dan mahkeme salonuna bağlandı. Evren’in yanında Avukatı Sezin Duygu Tuncer, Şahinkaya’nın yanındaysa Avukat Mithat Burak Başkale hazır bulundu. Sanıkların avukatı Bülent Hayri Acar ise mahkemede yer aldı. Duruşmaya bazı müdahiller ve avukatları, TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini izafeten Başbakanlık, DİSK, TÖB-DER gibi müdahil tüzel kişilerin avukatları da katıldı.

Duruşmada, mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Selçuk Kocaman, her iki sanık hakkında “Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya cebren teşebbüs etmek” suçundan, Türk Ceza Kanunu’nun 146 ile 80 maddeleri uyarınca “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına” çarptırılmalarını talep etti. Evren ve Şahinkaya’nın son savunmalarını hazırlamaları için duruşma ertelendi.