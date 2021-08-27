Kenan Evren'den Abdullah Gül'e toplam 1816 'cumhurbaşkanına hakaret' davası açılırken, son 6 yılda bu sayı 38 bin 581'e yükseldi!

CHP'nin cumhurbaşkanına hakaret davalarıyla ilgili raporuna göre, Kenan Evren'den başlayarak, Abdullah Gül'e kadar 5 cumhurbaşkanı döneminde toplam 1816 cumhurbaşkanına hakaret davası açılırken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde bu sayı 38 bin 581'e yükseldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, cumhurbaşka­nına hakaret davalarıyla ilgili rapor hazırladı. Raporda, Kenan Evren'den Recep Tayyip Erdoğan'a kadar olan dönem incelendi.

Abdullah Gül döneminde açılan davalardaki sanık sayısı, bir önceki döneme göre yüzde 420 artarak 848'e çıktı. Erdoğan ilk 4 yıllık gö­rev süresinde toplam sanık sayısının, bir önceki döneme göre 19.5 kat ve yüzde 2 bin 52 artış gösterdiği belirtildi. Karaca'nın raporunda şu belirlemeler yapıldı:

20 yılda 1138 dava açıldı

1994- 2014 arasında. “Cumhur­başkanına hakaret” suç­laması ile hakkında dava açılan kişi sayısı bin 138 oldu. 2014–2020 yılları arasında Erdoğan döneminde ise bu sayı adeta zirve yaparak 38 bin 581'e ulaştı.



2018'de ise 6 bin 270 sanıktan 2 bin 775'i, 2019'da 13 bin 990 sanıktan 4 bin 291'i, 2020'de ise 9 bin 773 sanıktan 3 bin 655'i hakkında mahkumiyet kararı verildi.

Ke­nan Evren döneminde 340, Turgut Özal döneminde 207, Süleyman Demirel dönemin­de 158, Ahmet Necdet Sezer döneminde 163 kişi hakkında Cumhurbaşkanına hakaret davası açıldı.

Hangi Cumhurbaşkanı kaç dava açtı?

Süleyman Demirel - 158 dava

Ahmet Necdet Sezer - 163 dava

Turgut Özal - 202 dava

Kenan Evren - 340 dava

Abdullah Gül - 848 dava

Recep Tayyip Erdoğan - 38 bin 581 dava