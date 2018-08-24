Kenan Doğulu: 'Yosun' şarkısını Beren'in ağladığını gördüğüm gün yazdım

Kenan Doğulu 'Yosun' şarkısını eşi Beren Saat'e yazdığını söyledi. "Şarkının sözleri bir anda döküldü" diyen Doğulu, "Beren’in ağladığını gördüğüm bir gün yazdım. Yosun gözlerine her zaman espriler yapardım, ama bir gün o gözlere böyle bir şarkı yazacağımı bilmiyordum" dedi.

Popçu şarkının hikâyesini NTV’deki ‘Bayram Özel’ programına şöyle anlattı:

“Çok özel bir ilişkimiz var. Biz hayat arkadaşlığı yapıyoruz. Birbirimizi besliyoruz, eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Şarkının sözleri bir anda döküldü. Beren’in ağladığını gördüğüm bir gün yazdım. Yosun gözlerine her zaman espriler yapardım, ama bir gün o gözlere böyle bir şarkı yazacağımı bilmiyordum.”

Beren Saat şarkıyı dinleyince ne yaptı?

Kenan Doğulu “Şarkıyı Beren Saat dinleyince ne hissetti?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Çok duygulandı. Gözlerinden duyguları hemen belli olur. İçinin gözlerine geldiği anlar vardır. Şarkıyı dinleyince öyle oldu.”

Beren Saat, Kenan Doğulu’nun Dominik’te çekilen son klibi ‘Issız Ada’da rol almıştı.

"Eşim tatlılık yapmak istedi"

Kenan Doğulu, Beren Saat’in dans ettiği bu görüntüler hakkında “Eşim tatlılık yapmak istedi. Güzel bir hatıra oldu” diye konuştu.