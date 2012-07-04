Kenan Doğulu ve Beren Saat düğün telaşında

Aşkları ile magazin gündemine oturan popçu Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat, Çeşme'de yapmayı düşündükleri evliliklerini erken tarihe almak için kolları sıvadı.

14 Temmuz’da Kenan Doğulu’nun konseri için ikili Çeşme’ye gelecek ve düğünü yapmayı düşündükleri otelleri de gezecek. Beren Saat ’in ısrarı üzerine Çeşme’de evlenmeyi düşünen Kenan Doğulu, şimdiden hazırlıklara başladı. Ilıca Otel’de kral dairesinde kalacak olan sevgililer, rezervasyonlarını şimdiden yaptırdı. Düğün için çok hassas davranan çift, boş vakitlerini Çeşme’de hazırlıklar için geçirecek. (Eray Arpaşin- DHA)