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Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftine reklam filminden 2.5 milyon lira

Kenan Doğulu, Arçelik için kamera karşısına geçtikleri reklam filminde yeni şarkısını seslendirdi

10 Temmuz 2015 11:51

Gelen tüm reklam tekliflerini geri çeviren Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, ilk kez Arçelik için kamera karşısına geçti. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, ünlü çiftin reklam filmi karşılığında 2.5 milyon lira alacağını yazdı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti evliliklerinin birinci yıl dönümünde Arçelik’in 60’ıncı yılı nedeniyle çekilen reklam filminde bir araya geldi. 

Uzun süreden sonra ilk kez ekranda boy gösteren Beren Saat, reklam filminin giriş sahnesiyle de dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Angelina Jolie ve Brad Pitt’in oynadığı ‘Mr and Mrs.Smith’ filmindekine benzer bir aksiyon sahnesiyle izleyicinin karşısına çıktı.

 

Yeni şarkısını söyledi

 

Kenan Doğulu, ‘Ne yaparsan yap, aşk ile yap’ sloganıyla ekranlara gelen filmde kısa süre önce piyasaya çıkardığı ‘Aşk ile yap’ adlı parçasını seslendirdi.

İşte Arçelik'in 60. yılı için çekilen reklam filmi:

 

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