Kemoterapi 20 yıl içinde tarih olacak

İngiltere’de geliştirilen bir genetik tedavi yöntemi sayesinde kanserli hastalara uygulanan kemoterapinin 20 yıl içinde tarihe karışması amaçlanıyor. Başbakan David Cameron’ın açıkladığı proje, kişilerin gen haritası çıkarılarak deforme olmuş ve kansere meyilli hücrelerin tespit edilmesiyle kansere neden olan genleri bulmayı kapsıyor. Dört yıl boyunca incelenecek 75 bin kanser hastasının genetik haritası çıkarılacak.

1.1 milyar TL’lik proje

Hürriyet’te yer alan habere göre, 300 milyon sterlinlik (1.1 milyar TL) projede, tüm hastaların ve onların birinci dereceden yakınlarının genetik kodlarının dizilimi elde edilecek. Kanserli hastaların hem sağlıklı hem de tümörlü hücre DNA’larının haritasıyla 100 bin kodlu bir dizilim oluşturulacak. Bu sayede, tespit edilen sorumlu genlere yönelik tedaviler ve ilaçlar geliştirilecek. 13 yıl süren İnsan Genomu Projesi’yle 11 yıl önce DNA’nın haritası çıkarılmıştı. Bugün aynı harita, iki günde 1000 sterline çıkarılabiliyor. Uzmanlar, büyük yan etkileri olan kemoterapiye karşı geliştirilecek yöntemin de aynı başarıya ulaşmasını beklediklerini açıkladı.