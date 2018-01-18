Kemiklerini eriten kitleden 2,5 saatte kurtuldu

İLKNUR SARGUT/İSTANBUL, (DHA)- 43 yaşındaki Yaşiya Karakaya, kemik ağrıları nedeniyle gittiği ortopedi doktoru tarafından kanser şüphesiyle onkolojiye yönlendirildi. 3 çocuk annesi kadına vücuttaki kemikleri eriten ve şiddetli ağrıya neden olan \'primer hiperparatiroidi\' teşhisi konuldu. Robotik teknikle ağızdan girilerek, alt dudaktan açılan küçük kesilerle gerçekleştirilen 2,5 saatlik operasyonla, kitleden kurtulan Karakaya\'nın vücudunda ameliyattan herhangi bir iz kalmadı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi\'nde gerçekleştirilen \'robotik yöntemle izsiz paratiroid ameliyatıyla\', Türkiye\'de bir ilke imza atıldı. Vücudundaki eklem ağrıları dayanılmaz bir hal alınca doktora başvuran Yaşiya Karakaya\'nın (43) omuz kemiğinde kitle tespit edildi. Kanser şüphesiyle tetkiklerine başlanan hastaya sürecin sonunda \'primer hiperparatiroidi\' teşhisi konuldu. Sinsice ilerleyerek kemikleri eriten hastalığın neden olduğu kitle, Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya tarafından robotik yöntemle ağız içinden girilerek alındı. Karakaya, 2,5 saat süren ameliyat sonrası vücudunda ameliyat izi kalmadan ağrılarından kurtuldu.

\"HASTALIK VÜCUTTAKİ KEMİKLERİ ERİTİYOR\"

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Yaşar Özdenkaya, \"Primer hiperparatiroidi denilen bu hastalık vücutta bulunan bezin kendi kendine sürekli hormon üretmesi neticesinde kemiklerdeki kalsiyumu çekiyor ve sonucunda kemikleri eritiyor. Hastalığın ilerleyen aşamalarında hastanın kolayca kemikleri kırılabilir hale geliyor. Aynı zamanda vücutta böbrek taşı yapıyor ve atar damarlardaki sertleşmeyi arttırıyor. Yaşiya Hanım\'ın hastalığı çok ilerlemiş olduğundan kemiklerindeki o erimeler tümöral bir lezyon şeklinde ortaya çıkmıştı\" dedi.

\"NEDENİ GENETİK YATKINLIK VE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ\"

Vücuttaki D Vitamini eksikliğinin paratiroid hormonunu etkilediğini anlatan Dr. Yaşar Özdenkaya hastalığın nedenlerini şöyle sıraladı:

\"Genellikle genetik yatkınlık söz konusu. Ayrıca, D vitamini eksikliği hastalığı belirginleştiriyor. Kadınlarda daha sık görülen bu hastalık toplumda yüzde 0,1-1 oranında görülüyor. Vücutta D Vitamini eksikse yavaş yavaş paratiroid bezlerini çalıştırıyor. Bir süre sonra vücutta bulunan 4 paratiroid bezinden yüzde 85 olasılıkla biri, kontrolsüz çalışıyor. Bunun sonucunda kemiklerden sürekli kalsiyumu çekiyor. Bunun sonucunda ise, kemik erimesi başlıyor ve kandaki kalsiyum yükseliyor. Genetik faktörler dışında bütün bunların önüne geçebilmek için öncelikle D Vitamini düzeyimizin belirli bir oranın altına düşürmemeye dikkat etmeliyiz. Bu anlamda güneşlenmeyi ihmal etmemeliyiz.\"

\"VÜCUDUNDA HİÇBİR AMELİYAT İZİ KALMADI\"

Alt dudaktan yapılan küçük kesiyle ameliyatı yaptıklarını belirtilen Dr. Yaşar Özdenkaya, \"Paratiroid bezi, tiroid bezinin yanında yer alan küçük bezciklerden oluşuyor. Biz o küçük bezin büyümesi neticesinde oluşan paratiroid adenomunu aldık. Ameliyat sonrası Türkiye\'nin izsiz, ilk robotik teknikle yapılan \'paratiroid\' ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastanın vücudunda görülebilir herhangi bir ameliyat izi kalmadı\" diye konuştu.

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