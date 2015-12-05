Kemik kanserini yendi; trafik kazasına direnemedi

10 yıl önce oğluna hamile olduğu sırada kemik kanserine yakalanan ve hastalığı yenmeyi başaran 38 yaşındaki kadın, karşıdan karşıya geçerken beton mikserinin ezmesi sonucu ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti.

DHA’dan Engin Özmen’in haberine göre; Edirne’de halk pazarına giderken yolun karşısına geçmek istediği sırada beton mikserinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan 38 yaşındaki 1 çocuk annesi Gülten Denkten, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 10 yıl önce yakalandığı ölümcül kemik kanserini yendiği belirtilen Denkten’ın ölümüne ilişkin kaza yerindeki mikser sürücü ile birlikte 2 aracın daha sürücüleri gözaltına alındı.

Kaza dün, Talatpaşa Mahallesi Saraçlar Caddesi’nde kurulan Ulus pazarı yakınlarında meydana geldi. Pazara gitmek için evinden çıkan 38 yaşındaki Gülten Denkten, Darülhadis Caddesi’ne geldiğinde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 45 yaşındaki Tuncay Dernekçi yönetimindeki 01 CTB 88 plakalı beton mikseri Denkten’e çarparak üzerinden geçti.

Trafiği düzenlemek için bulunan polis memurlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Denkten, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Vücudunda ağır ezilmeler meydana geldiği belirtilen Denkten dün gece yaşam savaşını kaybetti.

3 sürücü gözaltına alındı

Denkten’in ölümün ardından hazırlanan trafik raporu ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından serbest bırakılan beton mikser sürücüsü Tuncay Dernekçi’nin yanı sıra kazayla ilgisi olabileceği düşünülen 22 M 007 plakalı minibüs sürücüsü Naci Göksu ve 22 HV 392 plakalı hafif ticareti aracın sürücüsü Nesim Işık da gözaltına alındı.

Kemik kanserini yenmiş

Kazada hayatını kaybeden Gülten Denkten’in 10 yıl oğluna hamile olduğu sırada kemik kanseri olduğu ve tedavi gördüğü süreçte eşinden boşandığı öğrenildi. Yoğun kemoterapiye rağmen çocuğunu dünyaya getiren Denkten’in kanser tedavisine cevap vererek bir süre sonra hastalığı yendiği belirtildi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bu sabah otopsisi yapılan Denkten’in yarın Lalapaşa İlçesi’nde toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.