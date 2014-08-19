Kemik iliği ilacıyla saçkıran tedavisi yapıldı

Tedavisi oldukça zor alan ve kelliğe neden olan saçkıran hastası üç kişide uygulanan ilaç tedavisi sayesinde, beş ay ardından hastaların yeniden çıktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Columbia Üniversitesi'de yapılan araştırmanın sonuçları tıp dergisi Nature'de yayımlandı. Saçkıran, dünya genelinde binde 1-2 oranında görülen bir hastalık.

Bu hastalığın, bağışıklık sisteminin saç foliküllerine saldırması sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor.

ABD'li araştırmacılar saçın dökülmesine neden olan bazı bağışıklık hücreleri tespit etti ve fareler üzerinde yaptıkları deneyler üzerinde olumlu sonuçlar aldı.

Bu deneylerin ardından orta ve ileri derecedeki üç saçkıran hastasına günde iki kez ruxolitinib isimli ilaç verildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde kemik iliği hastalarında kullanım için bu ilaca onay verilmiş durumda.

Tedavi sonunda saçlarının en az üçte biri dökülmüş olan hastaların saçları büyük oranda yeniden çıktı.

Araştırmaya öncülük eden Dr. Raphael Clynes, "İlacı hastalarda yeni denemeye başladık. Eğer başarılı olmaya devam ederse, saçkıran hastalarının hayatı önemli oranda değişecek" dedi.

Saçkıran her yaşta görülen bir hastalık olmasına rağmen, ergenlik çağındakiler ve gençlerde daha yaygın. Saçkıranın hormonlarla ilgili, erkeklerdeki kellikle bağlantısı yok.

Bu nedenle bu tedavinin kellikte sonuç vermesi beklenmiyor.