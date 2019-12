Kemer'e 50 bin VIP turist

Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezi, Nisan ayından itibaren 6 ay boyunca Rusya'dan 50 bin VIP turisti ilçeye getirip eğlendirmeye hazırlanıyor.



Kapılarını, 23 Nisan'da açacak olan `Rai Club'ın ortaklarından Serkan Şatıroğlu, Rusya'nın en büyük diskosu `Rai' ile anlaştıklarını ve isim hakkını aldıklarını söyledi. Açılışının hemen ardından başlayacak 47 ayrı organizasyon yapacaklarını belirten Şatıroğlu, ``Her Salı İbiza'da, Perşembe günleri ise, Yunanistan'ın Mikanos adasında gerçekleştirilen dünyanın sayılı partilerinden `In Bed With Space' ve `Hause Pacific Miami'yi `Rai'ye getireceğiz'' diye konuştu.



Aralarında `Faithless', `Tiesto', `Carl Cox', `Sasha', `Romeo', `Benzina', `Dolls', `Belena', `Ian Oliver' ve `Afecta' gibi dünyaca ünlü DJ'lerin bulunduğu partilerin takvimini hazırlandıklarını belirten Şatıroğlu, deniz, kum, güneş turizminin artık yerini eğlence turizmine bırakacağını vurguladı. Serkan Şatıroğlu, şöyle dedi:

"Yıllardır Antalya ve çevresinde değişik partiler yapıyorum. Özellikle Rus turistler buraya sadece eğlenmek için geliyor. Onlar için tatil, gece disko, gündüz plajdan ibaret. Bölgeye gelen turistlerin çoğunluğunun da Ruslar olduğunu düşünürsek, eğlence anlayışımızı da değiştirmemiz gerekli. Kemer neden bir İbiza veya Mikanos olmasın.''