Kemer'de renkli festival başlangıcı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali kortejle başladı. Otel ve eğlence merkezlerinin animasyon ekipleri ve enduro motosikletlilerin de katıldığı kortejde renkli görüntüler oluştu.

Kemer Belediyesi tarafından 15\'incisi düzenlenen Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali dün akşam kortejle başladı. Kemer merkezindeki Yeni Mahalle\'den başlayan kortej ilçe stadyumu önünde tamamlandı. Korteje, Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, oğlu CHP Antalya Milletvekili Adayı İsmail Hakkı Gül, belediye başkan yardımcıları Kemal Yüksel ve Semih Top, belediye meclis üyeleri, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal ve vatandaş katıldı.

Kortejde turistik tesislerin ve eğlence merkezlerinin yerli ve yabancı animasyon ekipleri TIR\'lar üzerinde gösteri yaptı. Kemer Belediyesi Enduro Motosiklet Takımı sporcuları da korteje eşlik etti. Binlerce yerli ve yabancı turist ise yollarda kortejin geçişini ilgiyle izledi.

Kortej geçişinin ardından ilçe stadyumundaki konserde pop müzik şarkıcısı Gülşen sahneye çıktı. Yaklaşık 7 bin 500 kişinin izlediği 1,5 saatlik konserinde Gülşen, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, \"Kemer\'de düzenlenen Altın Nar Festivali, Türkiye\'de kutlanan en büyük festivallerden biri. Bu festivali Türkiye\'nin hiçbir yerinde görme şansınız yok. Biz bunu 3 gün sizlerle beraber paylaşıyoruz\" dedi.

Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali, bu akşam Aleyna Tilki ve Koray Avcı konserleriyle devam edecek.



FOTOĞRAFLI