Keman virtüözü Farjad Türkiye'de

T24 - Dünyaca ünlü keman virtüözü İranlı Farid Farjad Türkiye'ye geliyor.



Türkiye turnesi kapsamında 4 Aralıkta Ankara'da sahneye çıkacak Farjad, 6 Aralık Pazar günü İzmir'de konser verecek.



Konserin organizasyonunu gerçekleştiren Illusion Ajans'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyalı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek konseri Balçova Termal Otel ve Feveran şirketleri destekliyor.



Fars Halk Müziği alanında derin birikime sahip olan, keman ile Batı Klasik Müziği üzerinde de çalışmaları bulunan Farjad'ın İstanbul konserleri 8 ve 11 Aralık'ta.