Kemaliye'de vatandaşlar isyan etti: HES ve tünel canlıları katletti!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Barasor Vadisinde bulunan köylerde yurttaşlar, HES ve yapımı devam eden tünel nedeniyle doğanın katledildiğini söyledi. Yurttaşlar, "Köylüler, balıklar yaşayabilsin diye su çok az olduğundan dolayı dereye bırakılan suyun önüne setler ördük. Ama bu şekilde ne kadar ölümlerin önüne geçebiliriz ki" dedi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, Yurttaşlar, yapılan HES ve yapımı devam eden tünel nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Köy sakinleri; dereden koruma altında olması gereken çok fazla sayıda ölü kırmızı benekli alabalık topladıklarını, çevrenin katledildiğini, içme suyu kaynaklarının kuruduğunu ve 2 HES’in daha yapılacağını kaydetti.

"Dereye bırakılan suyun uygun seviyede olduğu görülmesi için konulan ölçüm cihazının önü nedense set ile örülü"

Barasor Vadisi’ndeki Aşağıumutlu Köylüleri, daha önce de köylerine Devlet Su İşleri (DSİ) eski bölge müdür yardımcısı tarafından bir HES’in yapıldığını, HES’in de dereye suyun 4’te 1’ini bırakması gerekirken bunun yapılmadığını kaydetti. Bu durumu DSİ’ye şikayet ettiklerinde ise ne hikmetse suyun bir anda arttığını söyleyen köy sakinleri, “Dereye bırakılan suyun uygun seviyede olduğu görülmesi için konulan ölçüm cihazının önü nedense set ile örülü. Dünyada endemik bulunan, koruma altında ve avlanması yasak olan kırmızı benekli alabalık çeşidi bu ve buraya bağlanan çevre birkaç derede bulunuyor. Yeterli derecede su bırakılmadığı için suyun oksijen yetersizliğinden ve balıkların sırtlarının suyun üzerinde kalmasından dolayı balık ölümleri yaşanıyor. Sadece biz yüzlerce ölü balık bulmuştuk. Yavru balıkları dahi saymıyoruz. Ayrıyeten dünyada eşi benzeri çok nadir bulunan kırmızı su keneleri de mevcut. Ama bunlar kimin umurundaki? Köylüler, balıklar yaşayabilsin diye su çok az olduğundan dolayı dereye bırakılan suyun önüne setler ördük. Ama bu şekilde ne kadar ölümlerin önüne geçebiliriz ki” ifadelerini kullandı.

"Civar köylerden gelip deremizde buluşan 2 dereye de 2 HES daha yapılma durumu ile karşı karşıyayız"

İki HES’in daha yapılacağını belirten yöre halkı, “Şu an faaliyette olan HES için dere boyu boru döşenmesi için söküp, kırıp katledilen ağaçların yerine yapılması gereken çimlenme ve ağaçlandırma çalışması tam anlamı ile yapılmadı. Dikilen az sayıdaki ağacın bir kısmı da kurumuş vaziyette. Faaliyet gösteren HES santralinden tahliye olan suyun çıktığı yerin, yüz metre aşağısında bir tünel yapılıyor. Su oradan alınıp tünelin öbür tarafından çıkarıldığı noktada da HES santrali kurulacak. Oradan da tekrar boruya alınıp başka bir santrale aktarılıyor. Civar köylerden gelip deremizde buluşan 2 dereye de 2 HES daha yapılma durumu ile karşı karşıyayız. Çevreye daha az zararı olan RES ve GES yapmak dururken; su döngüsüne büyük bir ölçüde engel olan, kuraklığa sebebiyet veren ve tamamen çevre aleyhine olan HES’ler niye böylesine yaygınlaştırılıyor ve yapılıyor?” diye sordu.