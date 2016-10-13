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Yaşam

Kemal Unakıtan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı ve Başbakan da katıldı

13 Ekim 2016 16:28

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Süleymaniye Camisi Haziresi'ne defnedildi.

Cenaze törenine Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan ile çocukları Fatma, Abdullah ve Zeynep Unakıtan ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve bakanlar katıldı.

Öğle namazının ardından cenaze namazını İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı. Ailenin isteği üzerine Prof. Dr. Cevat Akşit, tezkiye konuşması yaparak, helallik istedi. 

Namazın ardından Kemal Unakıtan'ın naaşı, Süleymaniye Camisi Haziresi'ne taşındı. Bu sırada tabuta, Erdoğan, Yıldırım, Gül ve Davutoğlu da omuz verdi.

Unakıtan'ın cenazesi, Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla Süleymaniye Camisi Haziresi'ne defnedildi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okudu.

Mezara, Kemal Unakıtan'ın memleketi Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünden katılan hemşehrileri, anne ve babasının mezarlarından getirdiği toprağı serpti

 

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