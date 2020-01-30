Kemal Sunal'ın Malatya'da doğduğu ev depremde yıkıldı

Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol İlçesi'nde bulunan Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın doğduğu ev yıkıldı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Sinema sanatçısı merhum Kemal Sunal'ın memleketi olan Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi de depremde ciddi şekilde etkilendi.

Gökçe Mahallesi Muhtarı Zülfükar Tuhan, Kemal Sunal'ın doğduğu evde daha önceden de hasar olduğunu ancak Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası tamamıyla yıkıldığını söyledi.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde doğduğu evin bir dönem müze yapılacağı gündeme gelmişti.