Kemal Sunal Amatör Komedyen Yarışması

Sinemalar.com, büyük Türk komedyeni Kemal Sunal anısına “Amatör Komedyen Yarışması” düzenliyor. Yarışmacıların taklit içermeyen özgün videolarıyla katılabileceği yarışmanın jürisinde Ali Sunal, Dolunay Soysert, Hakan Algül, Erdil Yaşaroğlu, Hakan Yılmaz, Özgür Ozan ve Tolga Çevik gibi isimler bulunuyor.Türkiye’nin etkin tematik sanat sitelerinden Sinemalar.com, 11 yıl önce bu ay kaybettiğimiz gülmece üstadı Kemal Sunal anısına yaptığı “Amatör Komedyen Yarışması”yla herkesi özgün bir komedi karakteri yaratmaya çağırıyor. Yarışmanın jürisinde başta rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, yönetmen Hakan Algül, karikatürist Erdil Yaşaroğlu, Hakan Yılmaz, Özgür Ozan, Dolunay Soysert ve de Tolga Çevik yer alıyor.Sinemalar.com’un yarışmasında gönderilecek video süresi en fazla 5 dakika, video boyutu ise en fazla 200 MB olarak belirlenmiş. 30 TemmuzA dek siteye yüklenen videolar için halkoylaması 2 Ağustos’a kadar devam edecek. Her üyenin her video için bir defa oy kullanabileceği yarışmada, finale kalan videolar aldıkları oy sayısının, yayında kaldıkları güne oranı göz önüne alınarak hesaplanacak. 3 Ağustos’ta açıklanacak olan finalistler, büyük jüri tarafından değerlendirilecek.Kastılım için her hanhi bir yaş sınırının bulunmadığı yarışmayı düzenleyen Sinemalar.com da üyelerine “Yaratıcıyım, kendime güveniyorum, en fazla 5 dakikada izleyenleri kahkahalara boğabilirim diye düşünüyorsan… Haydi, özgün komedi karakterini yarat. En fazla 5 dakikalık videonu çek. Bize gönder” diye seslenerek, herkesi Kemal Sunal anısına yapılan Amatör Komedyen Yarışması’na davet ediyor.