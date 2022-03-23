Kemal Özkiraz: Süleyman Soylu’yu birkaç hafta içerisinde önce görevden alacaklar, sonra karalayacaklar

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz kendi kanalı için çektiği videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddiası dikkati çekti. Özkiraz, Bakan Soylu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınacağını ve ardından “medyadaki adamları vasıtasıyla başörtülü bacılara işkence yaptıran adam olarak anlatmaya başlayacaklarını” iddia etti.

Özkiraz’ın ifadeleri şöyle:

“Süleyman Soylu’yu muhtemelen birkaç hafta içerisinde önce görevden alacaklar sonra medyadaki adamları vasıtasıyla başörtülü kadınlara işkence yaptıran adam olarak anlatmaya başlayacaklar. Süleyman Soylu’yu biraz unutturup biraz da karalayacaklar. Ak Parti içindeki Süleyman Soylu sevgisini tamamen bitirip siyaset gündeminin dışına atmayı hedefliyorlar.”

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