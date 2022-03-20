Adana'da Furkan Vakfı üyesi sokak ortasında öldüresiye dövüldü; polisten vakıf üyelerine kameralar önünde işkence!

Furkan Vakfı’nın 8 tutuklu üyesi için bugün Adana'da düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Eyleme katılan ve yerde yatan bir vatandaşın öldüresiye dövüldüğüne dair görüntüler kameralar yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan diğer videoda ise polisin kameralar önünde vakıf üyelerine işkence ettiği anlar kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kuytul: Soylu bakan olduğu müddetçe AKP kaybetmeye devam eder

Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, Twitter hesabı üzerinden sekiz üyelerinin tutukluluğunu protesto etmek için yürüyüş ve basın açıklaması yapmayı planladıklarını, ancak valiliğin başvurularını işleme almadığını belirtti.

Kameralar önünde işkence

Furkan Vakfı’nın üyeleri, tutuklu 8 mensubu için Adana Seyhan’da bulunan Cevat Yurdakul Caddesi’nde eylem yapmak istedi. Vakıf üyeleri polisin müdahalesi ile karşılaştı. Kameralar önünde işkenceyi anımsatan görüntüler yaşandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Gerekli soruşturmalar başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da nevruz bayramı kutlamaları ve Furkan Vakfı'nın eylemlerine ilişkin olarak "Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana’da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır”