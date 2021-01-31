Şair Kemal Özer'e ve şiirine saygı adına, Özer ailesi ve Klaros Yayınları tarafından düzenlenen Kemal Özer Şiir Ödülü yarışması için başvurular başladı.

Dosya ve kitap dalında ödül verilecek yarışmanın seçici kurulunda Veysel Çolak, Yusuf Alper, Lokman Kurucu, Volkan Hacıoğlu ve şairin ailesi adına Simge Özer yer alıyor.

Kitap dalında birinci olacak şaire para ödülü verilecek olan yarışmada, dosya dalında birinci ve ikinci olan şairlerin dosyaları da Klaros Yayınları tarafından kitaplaştırılacak. Yarışmada ayrıca "Şiir Emek Ödülü" sahibine plaket verilecek.

Son katılım tarihi 30 Nisan 2021 olan yarışmanın şartnamesine Klaros Yayınları sitesinden, ulaşabilirsiniz.