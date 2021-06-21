Kemal Özer Şiir Ödülleri sahiplerini buldu

Şair Kemal Özer’in anısını yaşatmak için düzenlenen Kemal Özer Şiir Ödülü'nün kazananları açıklandı. Halil İbrahim Özbay'ın 'Yayı Eksik Viyola' adlı kitabı birincilik ödülüne layık görüldü.

Şair Kemal Özer'in ailesi ve Klaros Yayınları tarafından, şair Kemal Özer’in anısını yaşatmak için düzenlenen Kemal Özer Şiir Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Seçici kurulda Veysel Çolak, Yusuf Alper, Lokman Kurucu, Volkan Hacıoğlu ve şairin ailesi adına Simge Özer’in yer aldığı Kemal Özer Şiir Ödülleri, dosya ve kitap dalında verildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre ödüllerin gerekçesi şöyle açıklandı:

"Bir şiir kitabını veya bir şiir dosyasını şiir sanatı bakımından değerlendirirken bir şairden yapısal bakımdan sağlamlık, özgün oluş, şiirin gereksindiği sözcük ekonomisi, yapaylıktan uzaklık, sözcüklerin ve dizelerin kurgusuyla metne şiir değeri kazandırması; ayrıca şairden insanın doğayla, insanın kendisiyle çelişkisini; bir başka deyişle insanın bütün hallerini, şiir estetiği içerisinde yansıtması beklenir. Dahası, yaşanan coğrafyanın kültürünü özümlemesi, şiirini o kültürden damıtarak evrensel kılması da... Elbette öyküleme tuzağına düşmemesi, dil bilinci, sözcük dağarcığının zenginliği ve bunun şiire yansıtılması, imgesel tutarlılık yani imgelerin hayata ilişkin anlamsal çağrışımlar oluşturabilmesi, Türk şiiri içerisinde kendi rengini üretebilmesi, kendine özgü bir ses oluşturması da beklenir şairden."

2021 Kemal Özer Şiir Ödülü'nün kazananları şöyle:

Kitap dalında

Halil İbrahim Özbay 'ın 'Yayı Eksik Viyola' adlı kitabı birincilik ödülüne,

'ın 'Yayı Eksik Viyola' adlı kitabı birincilik ödülüne, Eren Şahin'in 'Yıldızlı Sıfır adlı kitabı Jüri Özel Ödülü'ne

Dosya dalında:

Melih Elhan 'ın "Atı Sürüyorum" adlı dosyası birincilik ödülüne,

'ın "Atı Sürüyorum" adlı dosyası birincilik ödülüne, Burak Tokcan 'nın "Kırılgan Yüzler Albümü" adlı dosyası ikincilik ödülüne,

'nın "Kırılgan Yüzler Albümü" adlı dosyası ikincilik ödülüne, Dilek Mayatürk 'ün "Bir Daha Yok Çiçeği" adlı dosyası üçüncülük ödülüne,

'ün "Bir Daha Yok Çiçeği" adlı dosyası üçüncülük ödülüne, Mesut Varlık'ın "Akşam Provası" Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yılki Kemal Özer Şiir Emek Ödülü ise Tuncer Uçarol'a verildi.

Kemal Özer Şiir Ödülü yarışmasında kitap dalında 1. olan şaire 2 bin 500 TL para ödülü verilecek. Yarışmada dosya dalında 1. ve 2. olan şairlerin dosyaları Klaros Yayınları tarafından kitaplaştırılacak. "Şiir Emek Ödülü" sahibine ise plaket verilecek.