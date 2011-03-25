Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlik raporu konuşmasından notlar

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Sencer Ayata başkanlığındaki CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu tarafından hazırlanan gençlik raporu kamuoyuna açıklandı. Genç gazeteciler ve yazarlarla İstanbul-Beyoğlu’ndaki Cezayir Restaurant’da öğle yemeğinde buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, Ahmet Şık'ın yazdığı kitap taslağının toplatılması üzerine yöneltilen sorulara, “Hitler'in ve Mussolini'nin gerçekleştiremediği 21. yüzyılın Türkiye'sinde gerçekleştirildi! O kararı veren yargıç kitabı okudu mu acaba?” diyen Kılıçdaroğlu, BDP’nin başlattığı sivili itaatsizlik eylemleri konusunda, “Demokrasilerde bu tip eylemlere alışılmalı ancak tokat olayı elbette yanlıştı” dedi.





‘Uzlaşma olduğu takdirde seçim barajını düşürmek bir haftalık iştir’



CHP Lideri, “Yüzde 10 seçim barajının düşürülmesi için 12 Haziran’dan önce gerçekleştirilebilir mi?” sorusu üzerine, “AKP seçim barajını düşürmeyeceğini söyledikten sonra medya da konuyu kapattı. Barajın kaldırılmasına yönelik ısrarlı bir tavır sürdürmeliydi. Biz seçim barajının yüzde 5’e düşürmeyi söyledik. Uzlaşma sağlandığı takdirde bir haftalık bir iştir bu ” diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu, “Başörtülü milletvekili olabilir mi?” sorusu üzerine, 21. Dönem MHP Milletvekili Nesrin Ünal’ı örnek vererek, “Kendisi dışarıda örtülü bir hanımefendiydi. Meclis’e geldiğinde başını açıyordu. Meclis’in kurallarına uyuyordu. Meclis’te giyilecek kıyafet şartları bellidir. Ben kravatsız genel kurula giremem. Milletvekili olan hanımefendiler pantolonla gelemezler. Burada kurallar bellidir” dedi.





‘Gençlerin haklarını anayasal garantiler altına alacağız’



Partisinin gençliğe bakışını anlatırken, “Gençleri sadece geleceğin sahipleri değil, bugünün eşit ortakları olarak gördüklerini” ifade eden Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:



“Son 10 yılda 155 ülke kendi kapsamlı gençlik raporlarını oluşturdular. Gençlerini karar mekanizmalarına katmak için adım attılar. Peki biz ne yaptık? Cevap maalesef kocaman bir hiç. AKP kendisine 12 Mart’tan, 12 Eylül’den kalan bayrağın taşıyıcısı oldu. Gençlere denetlenmesi, büyüklerine itaat etmesi gereken olağan şüpheliler olarak baktı. Gençlerin karşısına polisle, gazla, copla çıktı. Konuşmak isteyenleri susturmayı seçtiler. CHP’nin gençlik politikaları her şey den önce gençlerimizi güçlendirecek. Güçten kastımız kas gücü değil tabii ki. Gençleri güçlendirmek onlara daha çok haklar, faydalanabilecekleri olanaklar vermek. Bu doğrultuda gençlerin haklarını anayasal garantiler altına alacağız. Artık Anayasa gençleri denetlenmesi gerekenler olarak görmeyecek. Devletin görevi gençlerin önünü açmak, onların özgür alanlarını korumak olacak.”





‘Aile sigortası reklamlarımızı TV’lerin öğleden sonra kuşaklarına veriyoruz’



Hedeflerinin “görülmeyen gençleri” de görmek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:



“CHP olarak görülmeyen gençleri göreceğiz. Peki kim bu görülmeyen gençler? Onlar çalışan gençler veya çalışarak okumak zorunda olanlar. Hayatlarının baharında, hayatın gailesini sırtlamak zorunda kalan gençler. Onlar mevsimlik işçi olarak göçmek zorunda kalan gençler. Onlar engelliler. Onlar evde oturan veya oturmak zorunda kalan kızlar. Tam 2.2 milyon genç kızımız şu anda ne okuyor ne de çalışıyor. CHP olarak biz onları da görüyoruz.”



“Evde oturan gençlere” işaret edilerek yöneltilen “Televizyonların öğleden sonra kuşaklarını değerlendirmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: “Aile sigortası reklamlarımızı televizyonların öğleden sonra kuşağına veriyoruz ki genç kızlarımız ve kadınlarımıza çalışmalarımızı duyuralım.”





Kılıçdaroğlu’ndan Scorpions ıslığı



Kılıçdaroğlu, gençlik raporunun sunulmasından önce yaptığı konuşmasında, gazetecilerin ilgisini çeken iki “ıslık atfı” yaptı. Melih Cevdet Anday’ın “Islık Çalmak” isimli şiirinden dizeler okuyan Kemal Kılıçdaroğlu, Scorpions’ın 1990’lı yıllarda dillere marş olan şarkısı “Wind Of Change”ten bahsetti:



“Değişim emin olun başladı. Değişimin rüzgârları artık hissediliyor. Bu raporun hazırlıkları sırasında genç arkadaşlarım bana bir şarkıdan bahsettiler. Soğuk savaşın sonunu simgeleyen önemli bir şarkı. Sizler de biliyorsunuzdur: Scorpions isimli Alman grubun ‘Değişim Rüzgârları’ şarkısı. Islıkla çalınan bir melodi ile başlıyor. Hoş, etkileyici bir ıslık… Islık güzel bir simge. Gelmekte olan değişim rüzgârlarını simgeliyor. Gençlerin dudaklarında kulaktan kulağa yayılan ıslıklar birleşiyor ve rüzgâr oluyorlar. İşte o yüzden biz de bu yolun başından beri ‘bir ıslık da sen çal’ diyoruz.”





‘Askerlikle ilgili bir rapor hazırlayacağız’



Kemal Kılıçdaroğlu, “Zorunlu askerlik sistemini kaldırmaya yönelik politikalarınız var mı?” sorusu üzerine, Önceliğimiz askerlik için sıra bekleyen, yığılan gençlerin sorununu çözmek. Gençlik raporumuzda da askerlik süresini önce 9 aya, daha sonra 6 aya indireceğiz, dedik. Üniversite öğrencileri, askerlik hizmetlerini yaz tatillerinde, ikişer veya üçer aylık dönemlere bölerek yapabilecekler. Ayrıca geçmişte orduda görev yapmış kişiler ve akademisyenlerin görüşlerini de alarak hazırlamakta olduğumuz güçlü bir rapor hazırlayacağız” diye konuştu.



Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin internet sitesinde yeni bir uygulama başlatacaklarını kaydetti: “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcımız Emrehan Yazıcı, süratle yeni bir çalışma yürütüyor. Kısa süre sonra partimizin internet sitesinden uygulamaya koyacağız. Vatandaşlık numaranızı girerek, evinizde kimler oy kullanacağını öğrenebileceksiniz.”





