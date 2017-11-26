Kemal Kılıçdaroğlu: Şu an yaşadığımız tek adam rejiminin fragmanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerine hazırlanmaya başladıkalrını söyleyerek, "Biz demokrasiden, insan haklarından, kadın-erkek eşitliği, bağımsız yargı, özgür medyadan yanayız. Bugün yaşadığımız olay tek adam filminin fragmanıdır. Şu anda tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz" dedi.

"Bir adam var oturuyor tepede, her şeye emir veriyor. 2019’da bu gerçek bir öyküye dönüşebilir. Hepimizin sorumluluğu var" diyen Kılıçdaroğlu, "2019’da inşallah Antalya ile beraber, Mersin, İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir’i de alacağız" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Fırat Başaran'ın haberine göre Muratpaşa ve Konyaaltı belediyelerinin programlarına katılmak için geldiği Antalya’da konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Terörden çok büyük acılar yaşamış bir ülkenin insanları olarak bütün Mısırlılara başsağlığı diliyoruz. İslamiyeti kullanarak terör estirenler asla ve asla İslamiyeti temsil edemez. Bir barış dini olan İslamiyet’in terörle yan yana getirilmesi için özel çaba içinde olan kesimler var. Terörü gerçekleştirenlere ne İslam ne Müslüman, hiçbir şey diyemeyiz.

Bir parti var, onların belediyecilik anlayışı ile bizim ki çok farklı. Onların anlayışında belediyecilik yaptığı yerlerde kentlerine ihanet eder, sonra çıkar itiraf ederler. Bizim anlayışımızda kente ve kentlilere hizmet etmek vardır. Onlar nerede yeşil alan görseler ‘Nasıl gökdelen yaparız’ hesabı görüyorlar. Onlar kentleri rantlara, biz kentleri insanlara teslim ediyoruz. Aramızda bu kadar ciddi bir fark var. 2019’da inşallah Antalya ile beraber, Mersin, İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir’i de alacağız.

"İyi hazırlanmalıyız"

Bu ülkeye demokrasiyi yeniden getirmek için gece gündüz uyumayacağız, çaba harcayacağız. Dolayısıyla 2019’a iyi hazırlanmamız lazım. 2019’da önümüzde iki seçenek var, üçüncü seçenek yok. Birinci seçenek tek adam rejimi, ikinci seçenek demokratik parlamenter sistem. Biz demokratik parlamenter sistemden yanayız; demokrasiden, insan haklarından, kadın-erkek eşitliği, bağımsız yargı, özgür medyadan yanayız. Bugün yaşadığımız olay tek adam filminin fragmanıdır. Şu anda tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz. Bir adam var oturuyor tepede, her şeye emir veriyor. 2019’da bu gerçek bir öyküye dönüşebilir. Hepimizin sorumluluğu var.”

"Türkite açısından yeni bir sorun"

Basına kapalı programda Kılıçdaroğlu, bir muhtarın Reza Zarrab’la ilgili sorusu üzerine, “Olay, Türkiye-İran ekseninde gelişen bir olay. İki tarafta da rüşvet alanlar, ceplerini dolduranlar ve köşeyi dönenler var. ABD, 2007 yılından beri takipte. ABD’nin dinlemediği ülke yok ki. Almanya’da Merkel’i de dinledi, diğerlerini de dinledi. Siz dinlenecek olan makineyi başka devletten alıyorsanız o devlet sizi dinler. Ama makineyi kendiniz yaparsanız kimse sizi dinleyemez” ifadesini kullandı.

Bu süreçte yorum yapmayı doğru bulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Oturup bakılacak, bakalım mahkemede Reza Zarrab ne diyecek? Bu Türkiye açısından yeni bir sorun teşkil edecek. Bu elbette siyasi bir olaydır. Suçlanan kim? Siyasiler. Ne kadar suçlanacak, ne ile suçlanacak, onu 1-1.5 ay içinde göreceğiz” diye konuştu.