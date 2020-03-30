Kemal Kılıçdaroğlu: Salgın hastalık boyunca işçi çıkarma yasağı getirilirse destek veririz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, evlerinde kalanların geçimlerinin iktidar tarafından sağlanması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu süreçte Hazine garantili köprü, tünel, yol, hastane, havalimanı işletmecilerinden de fedakârlık beklediklerini söyledi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, evinde genel merkezde olduğu gibi çalıştığını söyledi.

Hiçbir vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Olağanüstü Hal ilan edilmesine karşı olduklarını ancak İl İdaresi Kanunu ve Hıfzıssıhha Kanunu'nun sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisinin bulunduğunu dile getirdi.

"Doğalgaz ve elektrik fatura ödemeleri ertelenmeli"

CHP Genel Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hazine garantili köprü, tünel, yol, hastane, havalimanı vb. işletmelerin işleticilerinin de fedakârlık yapmasını bekliyoruz.

Bu kapsamda döviz kuruna endeksli ödemelerin doğrudan Türk Lirası'na çevrilerek bir yıl süreyle ertelenmesi, geçiş garantisinin askıya alınması işleticilerin de yapmak isteyeceği bir fedakârlıktır.

Doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin yapması gereken fedakârlık da unutulmamalıdır. Bu kapsamda abonelerinin fatura ödemeleri, faizsiz olarak salgının kontrol altına alındığı tarihe kadar ertelemeli.

"OHAL'e karşıyız, sokağa çıkma yasağını İl İdaresi alabilir"

Olağanüstü Hal ilan edilmesine karşı olduklarını, sokağa çıkma yasağının İl İdaresi ve Hıfzıssıhha Kanunlarıyla mümkün olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti;

İktidar maalesef bu güne kadar salgın ile ilgili önlem almakta önemli zafiyetler göstermiştir. Testlerin yaygınlaştırılmasındaki gecikmeler, sınırların kapatılmasındaki gecikmeler, ulaşım kısıtlamalarındaki gecikmeler bunlara örnek verilebilir.

Bugün geldiğimiz noktada; geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı olduğu açıktır” dedi.

"Salgın hastalık süresince işçi çıkarma yasağı getirilirse destek veririz"

Evde kalanların geçimlerini sağlayacak ekonomik önlemlerin de doğrudan iktidar tarafından alınması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Gerek vatandaşların geçim ihtiyaçları, gerek sektörlerin ekonomik destek ihtiyaçları konusunda, daha önce önerdiğimiz önlemlerin de derhal alınması zorunludur.

Süreç içinde yasal bir desteğe ihtiyaç duyulması halinde (örneğin; salgın hastalık süresince işçi çıkarma yasağı öngören bir düzenlemenin Parlamentoya gelmesi gibi…) TBMM'de bu kararların alınması için tam destek vermeye de hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Artık sorun ‘evde kal' aşamasından ‘evde tut' aşamasına geçmiştir. Bir an önce iktidarın bu önlemleri alması gerekmektedir.”