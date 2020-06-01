Kemal Kılıçdaroğlu: OHAL ilan edip, sonra da kimsenin itiraz edemeyeceği bir yönetim arzuları var

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini belirterek, yüzde 10 seçim barajının indirilmesini ve milletvekili adaylarının parti liderlerinin değil, milletin belirlemesini istediklerini söyledi.



CHP lideri, "CHP'lileri sokağa dökme planları" yapıldığına işaret ederek, "Baskıcı bir yönetim anlayışıyla herkesi susturmanın arayışı içindeler, Böylece, daha baskıcı yönetimle önce olağanüstü hal (OHAL) ilan edip sonra da kimsenin itiraz edemeyeceği bir yönetim arzuları var." diye konuştu.

Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan CHP lideri, Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY) yapılması planlanan değişikliklere ilişkin olarak, "MHP lideri Devlet Bahçeli dillendirdi. Erdoğan onayladı, AKP Grup Başkanı da çalışmaların devam ettiğini söyledi. Nasıl bir teklif gelecek? Bilmiyorum. Parlamentoya geldiğinde düşüncelerimi ifade edebilirim.



SPY'de değişiklik yapalım ama özellikle iki temel değişiklik yapalım:

1- Yüzde 10 seçim barajını ya kaldıralım ya da makul düzeye indirelim. Yüzde 10 barajı bizden başka hiçbir ülkede uygulanmıyor. Artık 7 mi, 5 mi, 3 mü, 1 mi… Ama mutlaka indirilmeli.

2- Milletvekili adayını parti liderleri belirlememeli. Adayları millet belirlemeli."

"Bu demokrasiye darbedir, kumpastır"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "İktidar partisi içinden çıkan iki yeni parti var. İktidarda olan parti, yeni partinin seçime girmesini engelleyecek arayışlara girerse, bu demokrasiye darbedir, kumpastır.

Bunların seçime girmemesi için iktidar partisi ve ona destek veren MHP arayışa giriyor. Böyle bir arayışa girmek, demokrasiye inanmamaktır. Tam tersine bu engellerin kaldırılması gerekir. ‘Hem ben darbeye karşıyım' diyeceksiniz, hem de darbe hukukuna destek vereceksiniz."

"Erdoğan gidiyor"

Vekil transferlerinin engellenmesi çabaları için de konuşan CHP lideri, "Bir iktidar, gidici olduğunu görüp gitmemenin yollarını hukukun, demokrasinin dışına çıkarma arayışına başladıysa, bu demokrasiye zarar verir. Erdoğan gidiyor. Erdoğan, demokrasi, ekonomi, siyasal ahlak, israf açılarından ülkemize bir yüktür.

Bunu görüyor, yerinde nasıl kalabileceği arayışı içinde. Ama bu arayışlar onun istediği sonucu vermez. Halk, Erdoğan'ı daha yakından görmeye başladı."

"CHP'lileri sokağa dökme planları yapılıyor"

Kılıçdaroğlu, son dönemde "CHP'lileri sokağa dökme planları" yapıldığını öne sürdü ve şöyle dedi: "Baskıcı bir yönetim anlayışıyla herkesi susturmanın arayışı içindeler. Bu arayışı gerekçelendirmek için de ‘CHP sokağa çıktı, anarşiden, terörden yana' söylemlerine yöneldiler.

Böylece, daha baskıcı yönetimle önce olağanüstü hal (OHAL) ilan edip sonra da kimsenin itiraz edemeyeceği bir yönetim arzuları var. Biz, bu oyunlara gelmeyeceğiz."